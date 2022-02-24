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Автор Ольга Лебедева

Пелоси назвала Путина современным Гитлером

Мир

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в неподобающей политику манере набросилась на президента России Владимира Путина.

Пелоси назвала Путина современным Гитлером

"Его (Путина) агрессия по отношению к Украине очень злая и сравнима разве что с аннексией Адольфом Гитлером частей Чехословакии незадолго до Второй мировой войны, — заявила 81-летняя политик. — Вы не можете игнорировать то, что делает Путин. Никто, конечно, не игнорирует это, но вы не можете воспринимать это легче, чем-то, что есть: тотальное нападение на демократию".

К слову, Пелоси и раньше неоднократно называла Путина "тираном":

" Это тот же тиран, который напал на нашу демократию в 2016 году, — говорила она журналистам, имея в виду так и не доказанное вмешательство России в президентские выборы в США. — Это тот же самый тиран, который выступает против демократии и хочет минимизировать, опошлить ее, понизить ее в глазах российского народа. И его решение ввести российские войска в два региона на востоке Украины — очень злой шаг".

Пелоси заявила также, что санкции, которые президент Джо Байден ввел во вторник в отношении России, были "уместными” и частью "объединенных усилий” с НАТО и другими союзниками США.

"Байден готов пойти до конца с более сильными санкциями, если Путин продолжит свое вторжение на Украину, — сказала Пелоси. — Позвольте мне просто сказать, что мы еще не видели и не представляете себе глубины этих санкций.

К слову, далеко не все политики в США разделяют мнение Нэнси Пелоси. Например, экс-президент Дональд Трамп восхитился гениальностью российского лидера, проявившейся в решениях по Донбассу. А экс-госсекретарь США обвинил в сложившейся ситуации лично Джо Байдена, который, по его словам, "не сумел справиться с Путиным".

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нэнси пелоси владимир путин
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