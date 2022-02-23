Украина просит созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Донбассу

Запрос Донецкой и Луганской Народных Республик о военной помощи от России является “дальнейшей эскалацией ситуации в области безопасности”, считают украинские власти и потому потребовали созыва срочного заседания Совета Безопасности ООН.

Об этом сегодня около полуночи по местному времени объявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник направили письма президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи для отражения “агрессии украинского режима”.

Киев на текущий момент уже объявил чрезвычайное положение на Украине, призвав около 36 тысяч резервистов и ограничив свободу передвижения по стране. Режим ЧП вступит в силу 24 февраля и продлится 30 дней. Территории Донецкой и Луганской областей, контролируемые украинскими вооруженными силами, находятся под чрезвычайным положением с 2014 года.

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