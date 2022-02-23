EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Украина просит созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Донбассу

Мир

Запрос Донецкой и Луганской Народных Республик о военной помощи от России является “дальнейшей эскалацией ситуации в области безопасности”, считают украинские власти и потому потребовали созыва срочного заседания Совета Безопасности ООН.

Украина просит созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Донбассу

Об этом сегодня около полуночи по местному времени объявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник направили письма президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи для отражения “агрессии украинского режима”.

Киев на текущий момент уже объявил чрезвычайное положение на Украине, призвав около 36 тысяч резервистов и ограничив свободу передвижения по стране. Режим ЧП вступит в силу 24 февраля и продлится 30 дней. Территории Донецкой и Луганской областей, контролируемые украинскими вооруженными силами, находятся под чрезвычайным положением с 2014 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

ДНР и ЛНР: усиление обстрелов, жертвы. Есть ли военные РФ в Донбассе? Украина: ЧС, послы РФ уезжают
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина донбасс совбез оон
Новости
Украина просит созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Донбассу
Боррель прокомментировал просьбы ДНР и ЛНР о российской помощи
Захарова, Соловьев, Шойгу… Раскрыты санкционные списки ЕС
Зеленский предложил Путину поговорить, но не получил ответ
В Белом доме США высказались о возможной эвакуации Зеленского
США не будут воевать с Россией за Украину, заявила Псаки
Поклонская собрала одеяла и продукты для жителей Донбасса
В Госдуме оценили слова Дуды о запрете въезда граждан РФ в Польшу
Главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой помочь отразить агрессию Киева
Анонсированы новые мощные санкции против России
Популярное
Мир. Новости мира
Трамп в восторге от гениальности Путина, "сделавшего" Байдена на Украине

45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.

Трамп в восторге от гениальности Путина, "сделавшего" Байдена на Украине
Путин назвал убийцу первого главы ДНР Захарченко
Политика. Новости и аналитика
Путин назвал убийцу первого главы ДНР Захарченко
Мир. Новости мира
В Луганске произошёл теракт: рядом с троллейбусным депо прогремел взрыв
Мир. Новости мира
Украинский политик Буймистер нашла способ остановить "вторжение" России
Юрий Носовский "Неделя о блудном сыне": как нам возвратиться в "дом Отчий" Юрий Носовский Любовь Степушова Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно Любовь Степушова Ирина Шлионская Какие фильмы ужасов были основаны на реальных фактах? Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Зеленский рассказал, что будет делать в ответ на признание Донбасса Россией
Бывший СССР
Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно
Венесуэла не даст покончить с Россией военным путём — Николас Мадуро
Мир. Новости мира
Венесуэла не даст покончить с Россией военным путём — Николас Мадуро
Последние материалы
Захарова, Соловьев, Шойгу… Раскрыты санкционные списки ЕС
Зеленский предложил Путину поговорить, но не получил ответ
В Белом доме США высказались о возможной эвакуации Зеленского
США не будут воевать с Россией за Украину, заявила Псаки
Поклонская собрала одеяла и продукты для жителей Донбасса
В Госдуме оценили слова Дуды о запрете въезда граждан РФ в Польшу
Главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой помочь отразить агрессию Киева
Анонсированы новые мощные санкции против России
Байден ввёл санкции против "Северного потока-2"
Ахеджакова о признании независимости ЛДНР: "Случилось что-то непоправимое"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников