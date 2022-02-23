В Белом доме США высказались о возможной эвакуации Зеленского

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала публикации средств массовой информации о том, что Вашингтон якобы посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому уехать из Киева.

По словам Псаки, украинский лидер находится в столице Украины и продолжает руководить своей страной.

Влиятельные американские издания сообщили, что США порекомендовали украинскому лидеру перебраться из Киева во Львов на фоне обострения ситуации на юго-востоке Украины.

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что в Восточной Украине находятся "зелёные человечки" — российские солдаты, которые не носят военную форму. Псаки отметила, что аналогичная ситуация наблюдалась в 2014 году в Крыму.

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