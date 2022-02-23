У Зеленского обнаружилось 1,2 миллиарда долларов и вилла в Майами за $34 млн

Глава Украины Владимир Зеленский постоянно получает крупные денежные переводы, сумма которых исчисляется миллионами долларов. Каждый перевод, получаемый президентом Незалежной, составляет от 12 до 35 миллионов долларов. В итоге на счету Зеленского уже имеется сумма, превышающая 1,2 миллиарда долларов. Информация об этом, со ссылкой на слова депутата Верховной Рады Ильи Кивы, появилась в Telegram-канале RT.

Кива утверждает, что в роли спонсоров Зеленского выступают три украинских бизнесмена — Виктор Пинчук, Ринат Ахметов и Игорь Коломойский. Перевод денег осуществляется на счёт украинского президента в Dresdner Bank Lateinamerika из заграничных банков.

Кива сообщил, что деньги со своих счетов Зеленский уже частично потратил на приобретение виллы в Майами стоимостью 34 миллиона долларов, и ювелирных украшений Graff — их глава государства приобрёл в количестве восьми комплектов на общую стоимость 5,6 миллионов рублей.

Оказалось, что счёт в Dresdner банке есть не только у Зеленского, но и у главы его офиса Андрея Ермака - денежная сумма на его счету составляет 56 миллионов долларов.

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