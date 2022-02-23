Лондон всегда может "пнуть" Москву, предупредили в Минобороны Британии

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что власти страны способны в любой момент атаковать интересы России, если возникнет такая необходимость. Об этом министр сказал во время выступия на мероприятии в Конной гвардии перед военнослужащими королевства.

"Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда может повторить это", — подчеркнул Уоллес, его слова цитирует ТАСС.

Как отметил руководитель британского ведомства, российский президент Владимир Путин и Николай I ошиблись, когда решили конфликтовать с западными странами. Министр напомнил, что у царя не осталось друзей и партнёров.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников прокомментировал признание Россией суверенитета ЛНР и ДНР. По словам политика, этот шаг властей РФ можно назвать проявлением агрессии в отношении Киева.

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