Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что власти страны способны в любой момент атаковать интересы России, если возникнет такая необходимость. Об этом министр сказал во время выступия на мероприятии в Конной гвардии перед военнослужащими королевства.
"Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда может повторить это", — подчеркнул Уоллес, его слова цитирует ТАСС.
Как отметил руководитель британского ведомства, российский президент Владимир Путин и Николай I ошиблись, когда решили конфликтовать с западными странами. Министр напомнил, что у царя не осталось друзей и партнёров.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников прокомментировал признание Россией суверенитета ЛНР и ДНР. По словам политика, этот шаг властей РФ можно назвать проявлением агрессии в отношении Киева.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.