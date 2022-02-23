Президент Турции отказался признавать независимость ЛДНР и осудил решение Москвы

Лидер Турции Тайип Эрдоган прокомментировал признание Россией суверенитета ЛНР и ДНР. Как подчеркнул президент, Анкара не поддерживает позицию властей РФ.

"Наша позиция такая же, как и была по крымскому вопросу. Своим заявлением мы показали нашу позицию в отношении территориальной целостности Украины и заявили, что отвергаем позицию, занятую Россией", — заявил Эрдоган, слова которого цитирует РИА Новости.

Вместе с этим глава Турции подчеркнул, что не может выбирать сторону в конфликте России и Украины. У Анкары с Москвой и Киевом "продвинутые отношения" в экономической, политической и военной области, отметил президент.

Ранее в МИД Турции обвинили РФ в игнорировании Минских договорённостей и нарушении суверенитета Украины после признания ЛДНР как независимого государства. Это решение российских властей Анкара "отвергает", сказали представители ведомства.

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