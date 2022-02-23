Лидер Турции Тайип Эрдоган прокомментировал признание Россией суверенитета ЛНР и ДНР. Как подчеркнул президент, Анкара не поддерживает позицию властей РФ.
"Наша позиция такая же, как и была по крымскому вопросу. Своим заявлением мы показали нашу позицию в отношении территориальной целостности Украины и заявили, что отвергаем позицию, занятую Россией", — заявил Эрдоган, слова которого цитирует РИА Новости.
Вместе с этим глава Турции подчеркнул, что не может выбирать сторону в конфликте России и Украины. У Анкары с Москвой и Киевом "продвинутые отношения" в экономической, политической и военной области, отметил президент.
Ранее в МИД Турции обвинили РФ в игнорировании Минских договорённостей и нарушении суверенитета Украины после признания ЛДНР как независимого государства. Это решение российских властей Анкара "отвергает", сказали представители ведомства.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.