Украинские депутаты приняли в первом чтении законопроект об обороте оружия, которым смогут пользоваться граждане страны. Инициативу поддержали 274 члена Верховной Рады.
Известно, что против легализации оружия выступили четыре парламентария. Усомнились в данном законопроекте 42 политика. Трансляцию заседания можно посмотреть на YouTube-канале "Телеканал Рада". Депутат Роман Грищук в соцсетях заявлял, что данный закон необходим из-за напряжённой военно-политической ситуации в стране.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью РБК-Украина положительно оценил легализацию оружия. Министр подчеркнул, что наличие этого права уменьшает преступность и облегчает работу правоохранителей.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.