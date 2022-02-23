Верховная Рада Украины поддержала легализацию огнестрельного оружия для граждан

Украинские депутаты приняли в первом чтении законопроект об обороте оружия, которым смогут пользоваться граждане страны. Инициативу поддержали 274 члена Верховной Рады.

Известно, что против легализации оружия выступили четыре парламентария. Усомнились в данном законопроекте 42 политика. Трансляцию заседания можно посмотреть на YouTube-канале "Телеканал Рада". Депутат Роман Грищук в соцсетях заявлял, что данный закон необходим из-за напряжённой военно-политической ситуации в стране.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью РБК-Украина положительно оценил легализацию оружия. Министр подчеркнул, что наличие этого права уменьшает преступность и облегчает работу правоохранителей.

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