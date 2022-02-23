Лавров усмотрел давление Запада на генсека ООН, осудившего признание ЛДНР

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал реакцию генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на решения Москвы по Донбассу. Как подчеркнул министр, представитель организации отказался признавать события в неподконтрольных Киеву республиках геноцидом, поскольку подвергся влиянию западных лидеров.

"К нашему огромному сожалению генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украине, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по Уставу ООН", — заявил Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

Также в ходе переговоров со специальным посланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном российский министр подчеркнул, что дипломаты довели до Гутерриша ответ Москвы на его обвинения. Вместе с этим Лавров указал на необходимость со стороны организации поддерживать беспристрастность при любом кризисе, в том числе и на Украине.

Ранее Гутерриш заявил, что в Донбассе нет геноцида. Также генсек ООН связал признание суверенитета ЛДНР Россией с нарушением территориальной целостности Украины. По словам политика, войска РФ, которые могут действовать в республиках, нельзя назвать миротворческими.

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