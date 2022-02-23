Представители МИД Украины посоветовали гражданам не находиться на территории РФ. Причиной послужили ограничения в предоставлении консульской помощи в этой стране, отметили сотрудники ведомства.
Киев порекомендовал не посещать Россию. Гражданам, которые уже прибыли в соседнюю страну, стоит покинуть её как можно скорее, отметили в МИД Украины.
"Подчёркиваем, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации", — предупредили в сообщении на официальном сайте ведомства.
Вместе с этим в МИД Украины назвали следующие места, в которых можно получить правовую помощь:
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на признание суверенитета ДНР и ЛНР со стороны Москвы. Как подчеркнул президент, Киев способен прекратить дипломатические отношения с Россией.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.