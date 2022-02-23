В Киеве порекомендовали всем украинцам побыстрее выехать из России

Представители МИД Украины посоветовали гражданам не находиться на территории РФ. Причиной послужили ограничения в предоставлении консульской помощи в этой стране, отметили сотрудники ведомства.

Киев порекомендовал не посещать Россию. Гражданам, которые уже прибыли в соседнюю страну, стоит покинуть её как можно скорее, отметили в МИД Украины.

"Подчёркиваем, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации", — предупредили в сообщении на официальном сайте ведомства.

Вместе с этим в МИД Украины назвали следующие места, в которых можно получить правовую помощь:

посольство Украины;

консульства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на признание суверенитета ДНР и ЛНР со стороны Москвы. Как подчеркнул президент, Киев способен прекратить дипломатические отношения с Россией.

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