EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Глава МИД Британии Трасс не видит доказательств отправки войск РФ в Донбасс

Мир

У Великобритании нет однозначных доказательств по поводу того, что РФ направила свои войска на территорию Донбасса. Об этом заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс.

Глава МИД Британии Лиз Трасс
Глава МИД Британии Лиз Трасс

Она подчеркнула: власти Британии знают о планах президента России Владимира Путина отправить военнослужащих в ДНР и ЛНР. Однако дипломат полагает, что конкретных решений в Москве, скорее всего, пока не приняли.

"Мы слышали от самого Путина, что он направит войска, но у нас пока нет полных доказательств того, что это происходит", — сказала Трасс в эфире канала Sky News.

Ранее во время пресс-конференции глава РФ сообщил, что прямо сейчас войска не пойдут в Донбасс. По его словам, в текущих напряжённых условиях сложно заранее продумывать стратегии, поэтому окончательные решения Кремля будут зависеть от конкретных ситуаций.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Почему на Донбассе русские продолжают воевать с русскими?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир путин великобритания мид великобритании
Новости
Пенсионер из Подмосковья убил собак односельчан, изуродовал кошек и распял ворон
В ООН раскритиковали решение России по ЛДНР: "Нарушение суверенитета Украины"
Глава МИД Британии Трасс не видит доказательств отправки войск РФ в Донбасс
Юрий Лоза: "Желаю, чтобы не пришлось защищать Отечество с оружием в руках"
В Подмосковье семья написала 60 заявлений в полицию на "соседа-пакостника"
Донецкий политик Тимченко: жители Донбасса хотят жить в составе России
Америку и Британию обвинили в желании подчинить себе Евросоюз через Украину
Рынска о санкциях против депутатов РФ: "Накажу тебя, не дам тебе цветочка"
В СИЗО Казахстана умерли шесть задержанных в ходе массовых беспорядков
Президент ЦАР Туадера признал ДНР И ЛНР вслед за Россией
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР

Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.

Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР
Сосновский назвал, что стало последней каплей в чаше терпения Путина
Политика. Новости и аналитика
Сосновский назвал, что стало последней каплей в чаше терпения Путина
Мир. Новости мира
Политолог объяснил, почему Лукашенко никогда не признает независимость ЛДНР
Мир. Новости мира
Трамп в восторге от гениальности Путина, "сделавшего" Байдена на Украине
Василий Амирджанов Власти нанесли удар по народной монументалистике Василий Амирджанов Любовь Степушова Путин готов освобождать Украину, так как она этого хочет Любовь Степушова Усам Оздемиров Чего нам ждать от послания президента Федеральному собранию? Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
На Украине объяснили, что будет после признания Россией ЛДНР: "Начнут пугать"
Бывший СССР
Путин готов освобождать Украину, так как она этого хочет
Владимир Путин выдвинул ультиматум Украине по Крыму
Политика. Новости и аналитика
Владимир Путин выдвинул ультиматум Украине по Крыму
Последние материалы
Донецкий политик Тимченко: жители Донбасса хотят жить в составе России
Америку и Британию обвинили в желании подчинить себе Евросоюз через Украину
Рынска о санкциях против депутатов РФ: "Накажу тебя, не дам тебе цветочка"
В СИЗО Казахстана умерли шесть задержанных в ходе массовых беспорядков
Президент ЦАР Туадера признал ДНР И ЛНР вслед за Россией
Олимпийские авто: какие машины подарят российским призёрам ОИ-2022?
Эксперт Исаков рассказал, какие акции скупать, пока мир в "геополитическом шоке"
Украинские силовики обстреляли три населённых пункта в ДНР
Путин назвал убийцу первого главы ДНР Захарченко
В ЛНР раскрыли подробности утреннего теракта: "Мог привести к большим жертвам"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников