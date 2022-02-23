Глава МИД Британии Трасс не видит доказательств отправки войск РФ в Донбасс

У Великобритании нет однозначных доказательств по поводу того, что РФ направила свои войска на территорию Донбасса. Об этом заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс.

Глава МИД Британии Лиз Трасс

Она подчеркнула: власти Британии знают о планах президента России Владимира Путина отправить военнослужащих в ДНР и ЛНР. Однако дипломат полагает, что конкретных решений в Москве, скорее всего, пока не приняли.

"Мы слышали от самого Путина, что он направит войска, но у нас пока нет полных доказательств того, что это происходит", — сказала Трасс в эфире канала Sky News.

Ранее во время пресс-конференции глава РФ сообщил, что прямо сейчас войска не пойдут в Донбасс. По его словам, в текущих напряжённых условиях сложно заранее продумывать стратегии, поэтому окончательные решения Кремля будут зависеть от конкретных ситуаций.

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