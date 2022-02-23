Вооружённые силы Украины менее чем за час обстреляли три населённых пункта, расположенных на территории ДНР. Об этом сообщили специалисты из представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Эксперты рассказали, что украинские силовики атаковали сёла Заиченко, Саханка и Шевченко.
"В направлении пункта Заиченко выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра, села Саханка — 12 мин калибром 120 миллиметров, деревни Шевченко — 16 снарядов калибром 122 миллиметра", — сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
Обстановка в Донбассе начала серьёзно ухудшаться с 17 февраля. ВСУ регулярно обстреливают ДНР и ЛНР. Женщин, детей и пожилых людей экстренно эвакуируют в российские регионы.
В этих условиях 21 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о признании независимости самопровозглашённых республик.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.