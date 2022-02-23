Украинские силовики обстреляли три населённых пункта в ДНР

Вооружённые силы Украины менее чем за час обстреляли три населённых пункта, расположенных на территории ДНР. Об этом сообщили специалисты из представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Вооружённые силы Украины (ВСУ)

Эксперты рассказали, что украинские силовики атаковали сёла Заиченко, Саханка и Шевченко.

"В направлении пункта Заиченко выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра, села Саханка — 12 мин калибром 120 миллиметров, деревни Шевченко — 16 снарядов калибром 122 миллиметра", — сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Обстановка в Донбассе начала серьёзно ухудшаться с 17 февраля. ВСУ регулярно обстреливают ДНР и ЛНР. Женщин, детей и пожилых людей экстренно эвакуируют в российские регионы.

В этих условиях 21 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о признании независимости самопровозглашённых республик.

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