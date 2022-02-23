Депутат Европарламента из Румынии Евгений Томак заявил, что Россия намеренно дестабилизирует ситуацию в Приднестровье и "финансирует сепаратистские настроения" в регионе.
Как подчеркнул евродепутат, необходимо "призвать Москву к ответственности" за постоянные "враждебные действия".
Кроме того, по мнению Томаса, Россия поддерживает:
В связи со своими "умозаключениями", европарламентарий обратился к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.
"Планирует ли вице-президент, Высокий представитель включить вопрос приднестровского конфликта в двусторонние и многосторонние обсуждения с Россией и призвать Москву к ответственности за нарушения международного права, а также принципов и обязательств ОБСЕ?", — цитирует выдержки из документа RT.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление американских властей о том, что Приднестровье необходимо "уничтожить". Как подчеркнули в США, такой радикальный шаг необходим, чтобы снизить "зависимость региона" от России.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.