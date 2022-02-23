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Автор Екатерина Широкова

В Европарламенте обвинили Россию в "финансировании сепаратизма" в Приднестровье

Мир

Депутат Европарламента из Румынии Евгений Томак заявил, что Россия намеренно дестабилизирует ситуацию в Приднестровье и "финансирует сепаратистские настроения" в регионе.

В Европарламенте обвинили Россию в "финансировании сепаратизма" в Приднестровье

Как подчеркнул евродепутат, необходимо "призвать Москву к ответственности" за постоянные "враждебные действия".

Кроме того, по мнению Томаса, Россия поддерживает:

  • незаконное военное присутствие,
  • антизападную дезинформацию,
  • коррупцию.

В связи со своими "умозаключениями", европарламентарий обратился к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

"Планирует ли вице-президент, Высокий представитель включить вопрос приднестровского конфликта в двусторонние и многосторонние обсуждения с Россией и призвать Москву к ответственности за нарушения международного права, а также принципов и обязательств ОБСЕ?", — цитирует выдержки из документа RT.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление американских властей о том, что Приднестровье необходимо "уничтожить". Как подчеркнули в США, такой радикальный шаг необходим, чтобы снизить "зависимость региона" от России.

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Приднестровье присоединяется к России?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша жозеп боррель приднестровье европарламент
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