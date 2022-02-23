Бывший госсекретарь США Майк Помпео открытым текстом обвинил в эскалации ситуации вокруг Украины и признании Россией ЛДНР действующего американского президента Джо Байдена.
По мнению политика, высказанному в Twitter, Байден оказался слабаком, который не смог справиться с Путиным.
Экс-госсекретарь напомнил, все 4 года, пока у власти в Штатах была администрация Дональда Трампа, его "клевали" за "слабость в отношении России". Но, вынужденно констатирует Помпео, несмотря на постоянные упрёки и "расследования", при Трампе Россия "не осмелилась" вторгнуться в Украину.
"Но теперь они делают. Как вы думаете, кого Путин боялся больше?" — задался вопросом Помпео.
К слову, сам Трамп тоже не преминул "пнуть" преемника:
Трамп в восторге от "гениальности" Путина, "сделавшего" Байдена на Украине
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.