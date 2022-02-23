Экс-глава Госдепа: в ситуации с Украиной виноват слабак Байден

Бывший госсекретарь США Майк Помпео открытым текстом обвинил в эскалации ситуации вокруг Украины и признании Россией ЛДНР действующего американского президента Джо Байдена.

По мнению политика, высказанному в Twitter, Байден оказался слабаком, который не смог справиться с Путиным.

Экс-госсекретарь напомнил, все 4 года, пока у власти в Штатах была администрация Дональда Трампа, его "клевали" за "слабость в отношении России". Но, вынужденно констатирует Помпео, несмотря на постоянные упрёки и "расследования", при Трампе Россия "не осмелилась" вторгнуться в Украину.

"Но теперь они делают. Как вы думаете, кого Путин боялся больше?" — задался вопросом Помпео.

К слову, сам Трамп тоже не преминул "пнуть" преемника:

Трамп в восторге от "гениальности" Путина, "сделавшего" Байдена на Украине