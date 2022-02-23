Венесуэла не даст покончить с Россией военным путём - Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду выразил "полную поддержку" своему российскому коллеге Владимиру Путину после того, как Москва признала независимость Донецкой и Луганской республик.

"Венесуэла заявляет о своей полной поддержке президента Владимира Путина в защите мира в России, в защите мира в этом регионе, в мужественной защите своего народа и своей Родины. Вся поддержка президента Путина. Вся поддержка России. Мы внимательно следим за событиями в России, на Украине, наблюдаем за развитием процесса, когда американская империя и НАТО стремятся военным путем уничтожить Россию, остановить Россию и покончить с многополярным миром, который уже является реальностью", — сказал президент Венесуэлы в эфире венесуэльского государственного телеканала.

Мадуро особо подчеркнул, что колонизаторы из Европы и США атакуют Россию и Китай, нападают на Иран, угрожают Турции, угрожают Латинской Америке, нападают на Кубу, Никарагуа, Боливию, Венесуэлу, стремясь сохранить "старые комплексы превосходства Европы" при помощи "хищной птицы НАТО и неоколониализма американской империи".

Мадуро настаивал на том, что Соединенные Штаты "с момента появления на политической арене Владимира Путина разработали стратегическую политику, направленную на окружение, угрозу и уничтожение России в военном отношении", и заявил, что "Венесуэла заявляет о своей полной поддержке в защите России".

"Путин сумел восстановить страну за десятилетие, уже к 2010 году Россия проявила экономическую, финансовую, энергетическую, военную мощь, за десятилетие он добился рекорда в позиционировании России как новой мирной державы, как новой державы многополярного, многоцентрового мира", — сказал он, добавив, что именно тогда НАТО начало нарушать ранее установленные договоренности о нерасширении своих военных сил "в наступательной ситуации" на восток Европы.

"Планы военного окружения России"

Комментируя кризис вокруг Украины, Мадуро отметил, что Донецк и Луганск изначально были вынуждены "самопровозгласиться" народными республиками из-за преследований россиян и меньшинств на украинской территории.

"Территория Луганска и территория Донецка взяли на себя функции народных республик по защите от резни, которую устроили фашистские сектора, захватившие власть на Украине. Охотятся на мужчин, охотятся на женщин, нападают на семьи, обстреливают из тяжелого оружия", — уточнил глава государства.

Мадуро подтвердил, что на "всех этапах "этого" затяжного конфликта "в регионе" всегда присутствовало дипломатическое предложение президента Путина вести диалог, из которого вышло подписание Минских соглашений, способных обеспечить мир. Однако они были "разорваны в клочья неофашистской элитой, правящей Украиной".

Венесуэльский лидер подчеркнул, что, кроме того, президент РФ неоднократно пытался вступить в "диалоги непосредственно с правителями Украины для установления взаимопонимания и разрешения конфликтов, но "элиты фашистского переворота на Украине" правили "вдали от дипломатии, уважения, диалога", и предпочли присоединиться к планам окружить военной мощью Россию, присоединиться к планам агрессии против неё.

"И что задумал мир? Чтобы президент Путин сидел без дела, не действовал в защиту своего народа?"- поинтересовался венесуэльский лидер. — Мир в России-это мир во всем мире, и мы будем отстаивать мир во всем мире", — заверил он, добавив, что "Россию надо уважать так, как надо уважать все народы мира".