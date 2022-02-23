Канада готова воевать: Оттава направляет войска к границам России

Канада усиливает свое военное присутствие на границе России и вводит санкции против российского суверенного долга, парламентариев и компаний, заявил во вторник премьер-министр Джастин Трюдо, сославшись на то, что он назвал “вторжением” на Украину.

Оттава объявила, что

до 460 военнослужащих канадских вооруженных сил направятся в Латвию, которая граничит с Россией, чтобы присоединиться к уже дислоцированным там 540 канадским солдатам;

фрегат Королевского канадского флота также направляется в этот район в сопровождении самолетов-шпионов CP-140 Aurora;

канадцам запрещено покупать облигации российского суверенного долга и иметь какие-либо финансовые отношения с Донецком или Луганском, которые считает частью Украины;

в чёрный список внесены российские парламентарии, проголосовавшие за признание двух республик Донбасса независимыми, а также российские банки, военные подрядчики и компании.

“Канада и наши союзники будут защищать демократию. Мы предпринимаем эти действия сегодня, чтобы противостоять авторитаризму, - сказал Трюдо. - Народ Украины, как и все люди, должен быть свободен в определении своего будущего”.

Санкции и развертывание войск Оттавы следуют примеру Вашингтона, который объявил об обеих мерах во вторник.

Президент США Джо Байден приказал 800 американским военнослужащим, находящимся в настоящее время в Италии, передислоцироваться в Прибалтику, а также отправить восемь самолетов F-35 из Германии в Восточную Европу и 32 ударных вертолета Apache в Польшу со своих баз в Германии и Греции.