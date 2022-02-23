Канада усиливает свое военное присутствие на границе России и вводит санкции против российского суверенного долга, парламентариев и компаний, заявил во вторник премьер-министр Джастин Трюдо, сославшись на то, что он назвал “вторжением” на Украину.
Оттава объявила, что
“Канада и наши союзники будут защищать демократию. Мы предпринимаем эти действия сегодня, чтобы противостоять авторитаризму, - сказал Трюдо. - Народ Украины, как и все люди, должен быть свободен в определении своего будущего”.
Санкции и развертывание войск Оттавы следуют примеру Вашингтона, который объявил об обеих мерах во вторник.
Президент США Джо Байден приказал 800 американским военнослужащим, находящимся в настоящее время в Италии, передислоцироваться в Прибалтику, а также отправить восемь самолетов F-35 из Германии в Восточную Европу и 32 ударных вертолета Apache в Польшу со своих баз в Германии и Греции.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.