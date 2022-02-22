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Автор Ольга Лебедева

В Латвии уверены: россиян усиленно накачивают, готовя к войне

Мир

Россиян усиленно готовят к войне. Для этого задействованы все прокремлевские новостные каналы, вещающие о геноциде, якобы устраиваемом украинцами в отношении русских, гуманитарном кризисе в так называемых ЛДНР, обстрелах территорий Донбасса.

В Латвии уверены: россиян усиленно накачивают, готовя к войне

Так заявил рижский политолог Янис Сартс. По его словам, несмотря на всю силу распространяемой российскими СМИ пропаганды, очевидно, что всё это — не более, чем фарс, хотя и очень интенсивный.

Директор латвийского Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО в Риге даже отчасти жалеет российские власти, которым "придётся — что будет очень трудно — объяснить общественности, почему стрелять и бомбить на Украине — это хорошо".

Впрочем, Сартс уверен, что "уровень полного принятия войны в российском обществе не достигнут":

"Casus belli (формальный повод для начала войны — лат.) может возникнуть, как мы знаем из истории, на ровном месте, но больше я говорю о том, чтобы убедить русский народ в том, что это хорошая идея — пойти и расстрелять украинцев в гораздо большем масштабе, чем это сейчас происходит вблизи Донбасса. И я думаю, что этого еще не произошло, и это вообще сложно сделать, потому что это огромный ментальный скачок" (цитата argumenti. ru).

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы война латвия
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