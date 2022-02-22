Россиян усиленно готовят к войне. Для этого задействованы все прокремлевские новостные каналы, вещающие о геноциде, якобы устраиваемом украинцами в отношении русских, гуманитарном кризисе в так называемых ЛДНР, обстрелах территорий Донбасса.
Так заявил рижский политолог Янис Сартс. По его словам, несмотря на всю силу распространяемой российскими СМИ пропаганды, очевидно, что всё это — не более, чем фарс, хотя и очень интенсивный.
Директор латвийского Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО в Риге даже отчасти жалеет российские власти, которым "придётся — что будет очень трудно — объяснить общественности, почему стрелять и бомбить на Украине — это хорошо".
Впрочем, Сартс уверен, что "уровень полного принятия войны в российском обществе не достигнут":
"Casus belli (формальный повод для начала войны — лат.) может возникнуть, как мы знаем из истории, на ровном месте, но больше я говорю о том, чтобы убедить русский народ в том, что это хорошая идея — пойти и расстрелять украинцев в гораздо большем масштабе, чем это сейчас происходит вблизи Донбасса. И я думаю, что этого еще не произошло, и это вообще сложно сделать, потому что это огромный ментальный скачок" (цитата argumenti. ru).
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.