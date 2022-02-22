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Автор Светлана Нерадовская

Путин о желании Украины стать ядерной державой: мы вас услышали

Мир

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что Россия приняла к сведению заявление Украины о намерении стать ядерной державой. Президент отметил, что эти слова Киев, очевидно, адресовал Россия, которая их услышала.

Путин о желании Украины стать ядерной державой: мы вас услышали

"Мы так понимаем, что эти слова были обращены прежде всего к нам. И хочу сказать, что мы их услышали", — сказал Путин прессе.

Президент напомнил о больших ядерных компетенциях Украины, которыми она обладает ещё с советских времён. Он отметил, что в Незалежной есть всё для того, чтобы решить этот вопрос достаточно быстро, по сравнению с теми государствами, которые решают его с нуля.

По словам Путина, для претворения своего плана в жизнь Киеву не хватает только одного — системы обогащения урана, однако эту проблему Украина может решить достаточно просто, пишет ТАСС.

Президент напомнил, что возможность появления на Украине даже тактического ядерного оружия представляет стратегическую угрозу для России, которая именно так это будет воспринимать. Путин пообещал относиться к этому вопросу самым серьёзным образом.

Ранее Путин предложил Киеву решение нарастающего сегодня кризиса: она должна сама отказаться от вступления в НАТО, признать волеизъявление Крыма и Севастополя и произвести демилитаризацию.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина ядерное оружие владимир путин
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