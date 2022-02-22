Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова уточнила, что вопрос о границах ДНР и ЛНР находится на рассмотрении, сообщает РИА Новости.
Так, она отметила, что в сложившейся ситуации было важно остановить развитие событий, связанных с человеческими жертвами, а все остальные вопросы — дело будущего.
"Посмотрите какое большое количество государств — и демократических, и те, которые может быть не являются демократическими с точки зрения запада, но и западные демократические страны, являющиеся суверенными, входящими в ООН, не решили до сих пор свои вопросы с границами, с такими же суверенными государствами", — сказала Захарова.
Ранее, 21 февраля, в России признали независимость ДНР и ЛНР. Об этом во время обращения к нации объявил президент страны Владимир Путин.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.