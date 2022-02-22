Захарова заявила, что вопрос с границами ДНР и ЛНР ещё решается

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова уточнила, что вопрос о границах ДНР и ЛНР находится на рассмотрении, сообщает РИА Новости.

Так, она отметила, что в сложившейся ситуации было важно остановить развитие событий, связанных с человеческими жертвами, а все остальные вопросы — дело будущего.

"Посмотрите какое большое количество государств — и демократических, и те, которые может быть не являются демократическими с точки зрения запада, но и западные демократические страны, являющиеся суверенными, входящими в ООН, не решили до сих пор свои вопросы с границами, с такими же суверенными государствами", — сказала Захарова.

Ранее, 21 февраля, в России признали независимость ДНР и ЛНР. Об этом во время обращения к нации объявил президент страны Владимир Путин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен