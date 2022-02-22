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Автор Валентина Севрюгина

Захарова заявила, что вопрос с границами ДНР и ЛНР ещё решается

Мир

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова уточнила, что вопрос о границах ДНР и ЛНР находится на рассмотрении, сообщает РИА Новости.

Захарова заявила, что вопрос с границами ДНР и ЛНР ещё решается

Так, она отметила, что в сложившейся ситуации было важно остановить развитие событий, связанных с человеческими жертвами, а все остальные вопросы — дело будущего.

"Посмотрите какое большое количество государств — и демократических, и те, которые может быть не являются демократическими с точки зрения запада, но и западные демократические страны, являющиеся суверенными, входящими в ООН, не решили до сих пор свои вопросы с границами, с такими же суверенными государствами", — сказала Захарова.

Ранее, 21 февраля, в России признали независимость ДНР и ЛНР. Об этом во время обращения к нации объявил президент страны Владимир Путин

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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