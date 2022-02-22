Песков: Украину ждут трудности в случае разрыва дипотношений с РФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил, что в случае, если Киев примет решение разорвать дипломатические отношения с Россией, Украину, как и РФ, ожидают дополнительные сложности в урегулировании отношений друг с другом.

Пресс-секретарь президента напомнил, что всё равно отношения между Москвой и Киевом придётся когда-то налаживать, но сделать это будет уже намного сложнее.

"Это обернётся дополнительными трудностями, дополнительными проблемами в налаживании отношений между нашими двумя странами. Их когда-то надо налаживать", — сказал Песков в разговоре с РИА Новости.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко подчеркнул, что Россия не хочет разрыва отношений с Украиной, это является желанием последней.

"Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор", — сказал Руденко, отреагировав на ранее сказанные слова президента Украины Владимира Зеленского.

В последнее время в Донбассе складывается тяжёлая ситуация, обстрелы со стороны украинских военных не прекращаются. По этой причине, опасаясь нападения Киева, власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин и детей в Россию, и объявили всеобщую мобилизацию для мужчин.

21 февраля Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР.

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