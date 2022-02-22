Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил, что в случае, если Киев примет решение разорвать дипломатические отношения с Россией, Украину, как и РФ, ожидают дополнительные сложности в урегулировании отношений друг с другом.
Пресс-секретарь президента напомнил, что всё равно отношения между Москвой и Киевом придётся когда-то налаживать, но сделать это будет уже намного сложнее.
"Это обернётся дополнительными трудностями, дополнительными проблемами в налаживании отношений между нашими двумя странами. Их когда-то надо налаживать", — сказал Песков в разговоре с РИА Новости.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко подчеркнул, что Россия не хочет разрыва отношений с Украиной, это является желанием последней.
"Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор", — сказал Руденко, отреагировав на ранее сказанные слова президента Украины Владимира Зеленского.
В последнее время в Донбассе складывается тяжёлая ситуация, обстрелы со стороны украинских военных не прекращаются. По этой причине, опасаясь нападения Киева, власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин и детей в Россию, и объявили всеобщую мобилизацию для мужчин.
21 февраля Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.