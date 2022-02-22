Посольство США на Украине поддержало тезис о "московских болотах"

Посольство США на Украине, которое на днях перебралось из Киева во Львов, решило поддержать тезис украинских политиков насчёт того, что Киев уже существовал несколько столетий до момента основания Москвы.

Поддержал наглядно, опубликовав картинку по теме в соцсетях (на иллюстрации).

Ранее исторической справкой о Киевской Руси поделился мэр Киева Виталий Кличко. "Русь была Киевской, а Киев — великим городом, ещё когда были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва", — заявил Кличко.

"Виталий, Вам в помощь исторический факт: в память о тех временах в Москве осталась Болотная площадь, которая стала местом притяжения свидомых", — прокомментировала высказывание мэра Киева официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

А пользователи, обратив внимание на сообщение американского посольства, попросили представить изображения Нью-Йорка, относящихся к тому времени, о котором говорится в иллюстрации тезиса "Киев — великий город, а вместо Москвы были болота".

Стоит заметить, что украинские политические и общественные деятели постоянно вступают в исторические дискуссии с президентом России. Заочно, разумеется.

Так в декабре прошлого года украинский журналист Сергей Руденко написал, что "вступать в историческую дискуссию с хозяином Кремля — глупо". Но от соблазна не удержался.

В продолжение мысли о глупости вступления в дискуссию он написал: Хотя бы потому, что именно киевский князь Юрий Долгорукий основал Москву. В то время, когда российская столица только начиналась строиться, в древнем Киеве уже стояли храмы и торговые ряды. И "историку" Путину следовало бы об этом знать".

Как видим, тезис тот же самый. Других, в общем-то, и не бывает.