Политолог объяснил, почему Лукашенко никогда не признает независимость ЛДНР

Политолог Высшей школы экономики Андрей Суздальцев в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал отсутствие признания суверенитета ЛДНР со стороны белорусского президента Александра Лукашенко.

"Лукашенко не планирует признавать ЛДНР. Он не признает ЛДНР. Это для него очень щепетильный момент, потому что Лукашенко продолжает попытки завязать отношения с Западом, выйти опять на балансирование между Россией и западным миром", — объяснил эксперт по странам СНГ.

Вместе с этим специалист подчеркнул, что трудно точно сказать, на какой стороне белорусский лидер в конфликте Москвы и Киева. Политолог напомнил: Лукашенко обещал признать Абхазию, Южную Осетию, Крым, однако не сделал этого.

"До сегодняшнего дня Минск сохраняет полноценные коммерческие отношения с Украиной. Именно белорусским топливом заправлена вся боевая техника ВСУ. На той неделе Лукашенко пытался использовать Украину для переброски белорусских калийных удобрений с балтийского направления на украинское. Поэтому никаких иллюзий у нас здесь быть не должно: Лукашенко никогда не признает ДНР и ЛНР", — заключил Суздальцев.

Ранее в МИД Белоруссии оценили решение России признать независимость ЛДНР. В Минске заявили, что поддерживают политику Москвы по Донбассу, а также осуждают Европу и США за "накачку" Украины оружием.

"В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик", — сообщили представители МИД Белоруссии на официальном сайте ведомства.

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