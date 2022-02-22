Лавров назвал Зеленского неуравновешенным: ожидать можно всё что угодно

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал украинского лидера Владимира Зеленского неуравновешенным, а его решения - непредсказуемыми. Такое мнение он выразил, рассуждая о дальнейших действиях Киева и напряжённой ситуации в Донбассе.

"От него можно всё что угодно ожидать. Это человек неуравновешенный, несамостоятельный, который напрямую зависит от своих американских кураторов", — заметил он в эфире "Россия 1".

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что киевский режим по-прежнему готовится к наступлению на Донбасс, и информации о том, что он отказался от силового варианта, нет.

Во вторник, 22 февраля, стало известно, что украинские военные впервые с 2018 года применили в Донбассе реактивные установки "Град". Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстановка в Донбассе сильно накалилась 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР заявили об активных атаках со стороны ВСУ. Женщин, детей и пожилых людей из республик оперативно доставляют в соседние российские регионы.

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