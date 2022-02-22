В Раде предложили Зеленскому оставить пост президента

Представители партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" считают, что президент Украины и его команда, провалившие возвращение Донбасса, должны снять с себя полномочия и уйти в отставку.

"Ситуация, складывающуюся вокруг Донбасса, — это страшный итог бездеятельности и безволия власти за два с половиной года не было сделано ни одного шага к выполнению политической части Минских соглашений", — говорится в сообщении, размещённому на сайте политсилы.

Депутаты партии уверены, что после ухода Зеленского и его окружения можно и нужно искать способы восстановить территориальную целостность и мир на Украине путём дипломатии.

В Донбассе в последние дни складывается тревожная обстановка: Киев стягивает военные силы к линии соприкосновения и производит обстрелы позиций ДНР и ЛНР, применяя для этого в том числе запрещённое вооружение. Главы республик Донбасса призвали женщин и детей временно эвакуироваться в Россию, а мужчин призывного возраста — мобилизоваться.

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