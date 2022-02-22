Багдасаров: всем понятно, как Путин накажет тех, кто сжигал людей в Одессе

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Москва обязательно накажет всех, кто заживо сжигал людей в Одессе.

Военспец отметил в интервью argementi.ru, что преступников действительно уже давно нужно найти и проучить.

"Думаю, всем понятно, как это делается. Давно пора покарать их. Будут ли они не спать после выступления Путина? Дай бог, чтобы они вообще не спали или уснули навсегда", — резко высказался Багдасаров.

Он также добавил, что признание ЛНР и ДНР — хороший и долгожданный шаг со стороны РФ. Эксперт подчеркнул: теперь нужно думать о том, как "поменять власть" в Киеве и на юго-востоке Украины.

"Все предприятия военно-промышленного комплекса расположены в этом регионе, так что ещё и поэтому там должен быть дружественный нам режим", — сказал он.

21 февраля Путин выступил с обращением к россиянам. Он объявил, что РФ признаёт независимость Донецкой и Луганской народных республик.

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