Журналисты, в том числе из РФ, попали под обстрел в Донецкой области

Группа журналистов, в том числе внештатный фотокорреспондент РИА Новости, попала под обстрел в Донецкой области по дороге в Горловку.

Блогер американского происхождения, гражданин США и ДНР Патрик Ланкастер сообщил в интервью изданию, что в составе журналисткой группы было четыре человека, включая его. Он подчеркнул: в результате атаки со стороны Вооружённых сил Украины никто не пострадал.

"Журналисты попали под обстрел по дороге в Горловку. Украина обстреляла место ночного взрыва бомбы. К счастью, все целы", — сказал Ланкастер.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев продолжает готовиться к нападению на Донбасс. Власти Украины не отказались от силового варианта урегулирования конфликта, уверен политик.

Также он поблагодарил Россию за признание ДНР и ЛНР, назвав такое решение "простой человеческой поддержкой".

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