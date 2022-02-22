Украинский телеведущий Дмитрий Гордон отреагировал на признание Москвой независимости Донбасса. Как сказал журналист, российский президент Владимир Путин "бросил цивилизованному миру перчатку".
Гордон заявил, что Киев не прекратит попытки защитить свои территории. Путин не остановит украинские власти, подчеркнул интервьюер. Также он призвал мировое сообщество помочь в противостоянии с РФ.
Вместе с этим журналист обратился к молодым людям Донбасса, которых "отлавливают" для участия в боевых действиях. Гордон призвал граждан прятаться и любыми способами избегать призыва. По словам ведущего, солдаты ВСУ "будут защищать свою землю" во время обстрелов.
"Я хочу вам сказать, что Путин и его товарищи по сегодняшнему заседанию Совета безопасности умирать на украинскую землю не придут. Они бросят в бой вас как мясо", — заявил Гордон.
Ранее, 21 февраля, российский лидер Владимир Путин признал суверенитет ЛДНР. Также глава РФ подписал договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками.
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