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Автор Евгения Васильева

Гордон обрушился на Путина из-за признания ЛДНР: "Пошёл против всего мира"

Мир

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон отреагировал на признание Москвой независимости Донбасса. Как сказал журналист, российский президент Владимир Путин "бросил цивилизованному миру перчатку".

⚡️Обращение Гордона после признания Путиным «ДНР» и «ЛНР»

Гордон заявил, что Киев не прекратит попытки защитить свои территории. Путин не остановит украинские власти, подчеркнул интервьюер. Также он призвал мировое сообщество помочь в противостоянии с РФ.

Вместе с этим журналист обратился к молодым людям Донбасса, которых "отлавливают" для участия в боевых действиях. Гордон призвал граждан прятаться и любыми способами избегать призыва. По словам ведущего, солдаты ВСУ "будут защищать свою землю" во время обстрелов.

"Я хочу вам сказать, что Путин и его товарищи по сегодняшнему заседанию Совета безопасности умирать на украинскую землю не придут. Они бросят в бой вас как мясо", — заявил Гордон.

Ранее, 21 февраля, российский лидер Владимир Путин признал суверенитет ЛДНР. Также глава РФ подписал договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу россия украина дмитрий гордон владимир путин
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