Из-за диверсии на трассе "Донецк-Горловка" погибли три человека

Этой ночью на трассе по направлению "Донецк-Горловка" взорвались два самодельных снаряда. В результате действий, предположительно, украинских диверсантов, погибли три человека.

Согласно информации, взрывное устройство было заложено вдоль дороги.

"Основной целью был военный автомобиль, в котором двигался один из командиров Народной милиции. Он успел проскочить, а за ним шёл гражданский автомобиль, в котором было трое человек — все они погибли", — говорится в Telegram-канале "Репортёр Руденко".

Власти Украины пока никак не отреагировали на соответствующую информацию. Кроме того, инцидент никак не прокомментировали и в ведомствах Донецкой Народной Республики

Ранее Pravda.Ru писала о потерях на передовой ЛДНР. Так, в минувший понедельник мирный житель погиб в Петровском районе Донецка. А возле посёлка Шахты под обстрел попал шахтёр, который направлялся на работу. Мужчина также скончался.

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