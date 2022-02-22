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Автор Владимир Васютченко

Володин заявил о неизбежности новых санкций против РФ на фоне признания ЛДНР

Мир

Запад введёт новые санкции против РФ после признания ею ДНР и ЛНР, однако их не удалось бы избежать при любом решении Москвы по этому вопросу, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин заявил о неизбежности новых санкций против РФ на фоне признания ЛДНР

"Что касается недружественных решений и санкций. Они в любом случае будут приняты. Так же, как и принимались ранее без каких-либо причин и даже поводов", — написал политик в своём телеграм-канале, отметив, что США и их союзники будут делать всё, чтобы препятствовать развитию РФ.

Вместе с тем он подчеркнул, что признание Москвой самопровозглашённых республик было единственным способом избежать гуманитарной катастрофы в Донбассе.

"Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню", — заявил Володин.

Он назвал 22 февраля "ответственным днём" для Госдумы, поскольку сегодня депутатам предстоит рассмотреть вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, подписанных накануне президентом РФ Владимиром Путиным и главами самопровозглашённых республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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