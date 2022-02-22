Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент России Владимир Путин имеет претензии на земли, которые некогда входили в Российскую империю. Она подчеркнула, что признание ЛДНР это только начало.
Такой вывод Томас-Гринфилд сделала из обращения российского лидера к гражданам. В ней Путин подчеркнул необходимость признания Донецка и Луганска. Кроме того, президент уточнил, что право выхода республик из СССР было "миной".
По словам американского постпреда, таким образом, Россия может "иметь претензии" на земли, которые входили в империю ещё до СССР.
"Это включает всю Украину, Финляндию, Белоруссию, Грузию, Молдавию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Литву, Латвию и Эстонию, части Польши и Турции", — цитирует выступление постпреда РЕН ТВ.
Ранее Pravda. Ru цитировала заявление Томас-Гринфилд о том, что Путин "порвал в клочья" Минские соглашения, признав ЛДНР.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В США считают, что объявив о готовности к саммиту с президентом России, Джо Байден принимает на себя риски, которые могут с лёгкостью обернуться неприятностями.