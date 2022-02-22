В США назвали страны, которые хочет "вернуть" Путин для возрождения империи

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент России Владимир Путин имеет претензии на земли, которые некогда входили в Российскую империю. Она подчеркнула, что признание ЛДНР это только начало.

Такой вывод Томас-Гринфилд сделала из обращения российского лидера к гражданам. В ней Путин подчеркнул необходимость признания Донецка и Луганска. Кроме того, президент уточнил, что право выхода республик из СССР было "миной".

По словам американского постпреда, таким образом, Россия может "иметь претензии" на земли, которые входили в империю ещё до СССР.

"Это включает всю Украину, Финляндию, Белоруссию, Грузию, Молдавию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Литву, Латвию и Эстонию, части Польши и Турции", — цитирует выступление постпреда РЕН ТВ.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление Томас-Гринфилд о том, что Путин "порвал в клочья" Минские соглашения, признав ЛДНР.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен