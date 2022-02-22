Постпред США в ООН: Путин "в клочья порвал" Минские соглашения

Признав независимость самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, президент России Владимир Путин "порвал в клочья" Минские соглашения, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

По её словам в ООН и в США в частности не верят, что на этом российская сторона "остановится".

"Президент (России Владимир) Путин порвал в клочья Минские соглашения. Мы ясно давали понять, что не верим в то, что он на этом остановится", — заявила Томас-Гринфилд на заседании Совбеза ООН, пишет РИА Новости.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление экс-чиновника Министерства финансов США о том, что признание ЛДНР обернётся для Вашингтона проблемами. В частности, по мнению американских аналитиков, станет сложнее манипулировать Украиной, чтобы противостоять Москве.

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