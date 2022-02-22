Украина фактически заключила сделку о создании военной учебной миссии ЕС в стране, сообщил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, выступая перед журналистами в Брюсселе.
По его словам, европейский блок может вскоре принять меры по оказанию помощи вооруженным силам Киева.
"Мы достигли принципиальной договоренности с ЕС о том, что ЕС развернет консультативную подготовку в Украине", — сказал Кулеба, однако уточнив, что "такая сделка не будет включать боевые силы", но Брюссель посоветует, как "укрепить кибербезопасность”.
Судя по тому, что ранее Кулеба напоминал Западу об имеющемся у него "долге" перед Украиной, теперь для "партнёров", по мнению Киева, настало время платить по выставленным счетам.
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