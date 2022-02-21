Во Франции идёт заседание по безопасности из-за ситуации на Украине

В администрации президента Франции Эммануэля Макрона пояснили, что на совещании в первую очередь обсуждали непростую ситуацию на Украине.

Как сообщает ТАСС, заседание совета по вопросам обороны и национальной безопасности Франции проходит в данный момент в ограниченном составе в Елисейском дворце.

Об этом рассказал источник в администрации главы Франции.

"Президент Макрон созвал вечером заседание совета по вопросам обороны, чтобы обсудить ситуацию на Украине", — гласит сообщение из Елисейского дворца.

Французский президент в понедельник вечером провёл несколько телефонных переговоров. Он побеседовал с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Что именно обсуждали лидеры государств не раскрывается.

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