В администрации президента Франции Эммануэля Макрона пояснили, что на совещании в первую очередь обсуждали непростую ситуацию на Украине.
Как сообщает ТАСС, заседание совета по вопросам обороны и национальной безопасности Франции проходит в данный момент в ограниченном составе в Елисейском дворце.
Об этом рассказал источник в администрации главы Франции.
"Президент Макрон созвал вечером заседание совета по вопросам обороны, чтобы обсудить ситуацию на Украине", — гласит сообщение из Елисейского дворца.
Французский президент в понедельник вечером провёл несколько телефонных переговоров. Он побеседовал с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Что именно обсуждали лидеры государств не раскрывается.
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Это происходит на фоне постоянных обстрелов Донецка.
Это происходит на фоне постоянных обстрелов Донецка.