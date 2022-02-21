Эстония требует жёстких санкций против России от ЕС в случае признания ДНР и ЛНР

В министерстве иностранных дел Эстонии призывают Евросоюз ввести строгие ограничительные меры против России, если Москва признает независимость ДНР и ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

В МИД также отметили, что это решение с российской стороны будет грубым нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее cекретарь Совета безопасности Николай Патрушев попросил лидера России Владимира Путина признать территорию Донбасса независимым государством. По словам Патрушева, народ ЛДНР многое пережил, нужно перестать "мучить его". Однако политик предложил перед признанием региона поговорить с президентом США Джозефом Байденом.

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