Володин: более 1 млн жителей Донбасса хотят получить гражданство РФ

Спикер российской Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал текущую ситуацию, которая в настоящий момент разворачивается в ДНР и ЛНР. На заседании Совета безопасности он заявил, что 1,2 млн жителей Донбасса уже подали заявление на получение российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Володин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость этих самопровозглашённых республик.

Ранее заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак на заседании Совета безопасности заявил, что Донбасс не нужен ни Украине, ни Западу.

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