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Автор Елена Федорова

Шойгу назвал крайне опасными заявления Зеленского о ядерном оружии

Мир

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможном возвращении Украине ядерного статуса — это крайне опасное заявление.

Шойгу назвал крайне опасными заявления Зеленского о ядерном оружии

Он также заметил, что у Украины значительно больше возможностей в плане ядерного оружия, чем у Ирана и КНДР. По его словам, у украинской стороны были и необходимые условия для его создания, и нужные специалисты, и технологии.

"Это крайне опасно, опасно по нескольким причинам. Первое: это то, что за долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза там были созданы возможности по созданию такого оружия, не только оружия, но и его носителей", — объяснил он.

Ранее президент Незалежной пригрозил, что Украина восстановит свой ядерный статус. Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что инициирует консультации в рамках Будапештского меморандума под эгидой министра иностранных дел.

"И если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение", — сказал он.

Из заявления следует, что Украина будет стремиться получить ядерный статус, потому что суть упомянутого соглашения в отказе от ядерного статуса в обмен на гарантии безопасности от России, Великобритании и США.

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина сергей шойгу ядерное оружие владимир зеленский
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