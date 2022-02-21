Украинского диверсанта, пытавшегося проникнуть на территорию РФ, взяли в плен

Одного из пяти диверсантов из Украины, которые нарушили российскую границу, захватили в плен. Об этом рассказал в ходе большого заседания Совета безопасности России руководитель ФСБ Александр Борнтников.

"На территорию России шли две диверсионные группы, один украинский солдат из числа пытавшихся проникнуть в Россию взят в плен", — сказал Бортников.

Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что украинские военные и две их БМП пытались противозаконно проникнуть на территорию РФ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал эти заявления фейком и призвал Москву перестать распространять дезинформацию.

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