Россия представила "убийц беспилотников" в Абу-Даби

Рособоронэкспорт принимает участие в Пятой международной выставке и конференции беспилотных систем UMEX 2022, которая пройдёт с 21 по 23 февраля в Абу-Даби.

Наряду с разведывательные и ударными беспилотными комплексами, такими как "Орлан-10Е" и "Орион-Э", БЛА-камикадзе "Куб-Э", Рособоронэкспорт представляет своим ближневосточным партнёрам новейшие средства противодействия БПЛА: "Репеллент", "Репеллент-Патруль", "Купол", "Рубеж-автоматика", "Пищаль", а также комплексную систему противодействия беспилотникам, сочетающую в себе средства РЭБ и комплексы ПВО различных классов.

По словам Генерального Директора Рособоронэкспорта Александра Михеева, эта продукция особо актуальна в ближневосточном регионе, где периодически происходят террористические атаки с применением дронов.

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