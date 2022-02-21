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Автор Олег Артюков

В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным

Мир

Согласившись в принципе на встречу с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден стремится к победе во внешней политике.

В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным

Однако американский лидер принимает на себя огромные политические и стратегические риски, они могут с лёгкостью обернуться неприятными последствиями для Америки, подчёркивается в репортаже CNN на эту тему.

Согласие Байдена на проведение встречи с Путиным было достигнуто после прошедших выходных, которые телеканал называет днями "бешеной дипломатии".

При этом остаются сомнения относительного того, что встреча, организованная при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона, вообще состоится. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что саммит состоится только в том случае, "если вторжение не произойдет".

Успех переговоров зависит от результатов переговоров между госсекретарем Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым на этой неделе. Правда, и на эту встречу Вашингтон выдвинул предварительное условие — если не произойдет пресловутое вторжение.

Стоит заметить, что источник в Елисейском дворце рассказал агентству Reuters, что именно президент США обратился к своему французскому коллеге с просьбой организовать встречу с российским лидером.

"Мы медленно меняем положение вещей. Мы создаем дипломатические возможности, которые Кремль принимает", — заявил собеседник агентства. "Он — посредник", — добавил источник, комментируя роль Макрона в организации саммита.

"Если готовится такая встреча на высшем уровне, сам факт подготовки может оказать сдерживающее воздействие на стороны. Вряд ли кто-то захочет прийти к такой встрече, когда в Европе полыхает военный конфликт. Если такая встреча планируется, состоится, то это дополнительный фактор, который играет в пользу европейской стабильности", — сказал ТАСС генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По мнению эксперта, каких-то прорывов от потенциальной встречи лидеров РФ и США ожидать не стоит, поскольку "позиции сторон известны, красные линии прочерчены".

"К сожалению, по некоторым из самых важных вопросов договоренностей достичь не удастся. По крайней мере, быстро. Потребуется больше времени и усилий", — считает Кортунов.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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