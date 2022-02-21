Депутат Бойко обвинил Зеленского во втягивании Украины в военный психоз

По мнению представителя партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко, лидер Украины виноват в том, что страна оказалась в состоянии настоящего военного психоза вместо желанного мира, который он когда-то обещал.

"Президент обещал принести мир в Украину, а сегодня, через три года, втянул страну в реальный военный психоз", — сказал Бойко на встрече согласительного совета глав парламентских фракций 21 февраля.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что украинские бизнесмены и олигархи в панике уезжают из Украины за границу на фоне усиления напряжённости, пишет РИА Новости.

Тем временем обстановка в Донбассе накаляется, со стороны украинских военных фиксируются массовые обстрелы — об этом регулярно сообщают в ДНР и ЛНР. По этой причине в самопровозглашённых республиках была объявлена массовая эвакуация гражданского населения в Россию, и всеобщая мобилизация мужчин, годных к военной службе.

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