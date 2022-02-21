Помпео назвал главную черту Путина

Бывший глава Госдепа США Майк Помпео рассказал, каким он видит президента РФ Владимира Путина.

"Очень проницательный, очень способный, я его невероятно уважаю. Меня часто критиковали за такие слова", — поделился Помпео в интервью телеканалу C-SPAN.

Экс-глава Госдепа назвал российского лидера прекрасно информированным, ясно выражающим интересы своей страны "замечательным собеседником", уровню которого волей-неволей приходится соответствовать.

По мнению Помпео, Путин всегда знает, что делает и что нужно сделать.

"Я рассматриваю его как утонченного человека, который все просчитывает. Мы можем с ним не соглашаться, но он все равно будет делать по-своему", — отметил политик.

На Западе в последнее время много говорят о готовящемся "нападении России" на Украину, несмотря на то, что Москва не даёт поводов так думать, отрицая подобные обвинения в свой адрес и добавляя, что такие обвинения "развязывают руки" США и НАТО, позволяя им безнаказанно усиливать своё военное присутствие вблизи российских границ.

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