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Автор Светлана Нерадовская

Помпео назвал главную черту Путина

Мир

Бывший глава Госдепа США Майк Помпео рассказал, каким он видит президента РФ Владимира Путина.

Помпео назвал главную черту Путина

"Очень проницательный, очень способный, я его невероятно уважаю. Меня часто критиковали за такие слова", — поделился Помпео в интервью телеканалу C-SPAN.

Экс-глава Госдепа назвал российского лидера прекрасно информированным, ясно выражающим интересы своей страны "замечательным собеседником", уровню которого волей-неволей приходится соответствовать.

По мнению Помпео, Путин всегда знает, что делает и что нужно сделать.

"Я рассматриваю его как утонченного человека, который все просчитывает. Мы можем с ним не соглашаться, но он все равно будет делать по-своему", — отметил политик.

На Западе в последнее время много говорят о готовящемся "нападении России" на Украину, несмотря на то, что Москва не даёт поводов так думать, отрицая подобные обвинения в свой адрес и добавляя, что такие обвинения "развязывают руки" США и НАТО, позволяя им безнаказанно усиливать своё военное присутствие вблизи российских границ.

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По обе стороны океана подводят итоги переговоров Владимира Путина с Майком Помпео.
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы госдеп сша майк помпео владимир путин
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