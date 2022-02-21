В Совфеде потребовали извинений США за сообщения об угрозе терактов в России

В Совете Федерации потребовали извинений от Вашингтона после сообщений посольства США в РФ об угрозе нападения на торговые центры, станции метро и другие общественные места в Москве и Санкт-Петербурге.

С таким заявлением выступил глава комиссии по защите суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством в дела России Андрей Климов.

"В итоге, цивилизованным бы стало решение американской стороны отозвать из своего посольства людей, которые к этому причастны, и принести извинения России", — передаёт РИА Новости его слова.

Климов также добавил, что со стороны Запада не прекращаются попытки по "нагнетанию напряжённости внутри России, хотят вызвать панику, расколоть наше общество, изменить наш конституционный строй"

Ранее посольство США в РФ предупредило американцев об опасности нахождения в России из-за обострения ситуации вокруг Украины и призвало своих граждан покинуть страну. В сообщении, которое опубликовало американское посольство, предупреждается об "угрозе нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге".

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