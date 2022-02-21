Украинские силовики обстреляли школы Донецка: "Бьют по детям"

Украинские силовики обстреляли две школы в Донецке. Здания серьёзно пострадали, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Информация о количестве пострадавших, а также подробности случившегося устанавливаются. Под обстрел попали школы № 105 (Петровский район Донецка) и № 56 (Киевский район). В первом образовательном учреждении повреждён фасад и остекления двух этажей, во втором — только остекление.

В Telegram-канале Inside Donetsk подчёркивается, что ВСУ уже готовы бить даже по детям. В комментариях пользователи раскритиковали Киев за жестокость.

"Очень страшно за людей!"; "Господи, какой кошмар!" — такие сообщения появились на канале.

17 февраля в Донбассе обострилась напряжённая обстановка. Вооружённые силы Украины начали атаку сразу по нескольким направлениям. Женщин, детей и пожилых людей оперативно эвакуируют в российские регионы.

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