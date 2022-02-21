Польша готовится к войне Украины с Россией

По мере того, как предупреждения о войне на Украине становятся все громче, страх и напряжение, ощущаемые в Киеве, Харькове и Львове, ощущаются и в соседней Польше. Но опасаются там, как выяснил Sky News, "несколько иного" — наплыва беженцев.

Около двух миллионов человек покинули свои дома в Украине в поисках работы и возможностей у своего западного соседа. И теперь, как ожидает Варшава, число таких "искателей лучшей доли" увеличится в разы, поскольку для пересечения границы украинцам сейчас не нужны даже визы.

Издание опросило несколько десятков уже проживающих в Польше украинцев на предмет того, как будут развиваться события, если "вторжение" всё же состоится. И все они заявили, что люди будут искать спасения от войны в соседних странах, в частности — в Польше.

"Лично я заберу свою маму из Украины. Я знаю, что есть много тех, которые говорят, что хотят остаться в Украине, что бы ни случилось, но я обязательно отвезу свою маму в Польшу, — сказала студентка Мария. — И вообще, украинцы обязаны держаться вместе".

В самой Варшаве приготовления к приёму беженцев с Украины идут полным ходом. СМИ уверяют, что их будут принимать радушнее, чем мигрантов с Востока или из Африки, которым "не повезло быть жертвами нападения России".

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