В Израиле заявили, что переговоры с Путиным ведут западные "политики-идиоты"

Украину нельзя допускать в НАТО, а западным политикам, которые ведут дипломатию с Кремлём и конкретно с президентом России Владимиром Путиным нужно быть "уважительнее", заявил израильский эксперт в сфере безопасности Марк Лангфан.

По его словам, альянсу и США необходимо пойти на уступки и создать "буферную зону" между НАТО и Москвой. Кроме того, Лангфан подчеркнул, что Запад забывает о военной мощи России и техническом оснащении.

"Люди, отвечающие за дипломатию с президентом России Владимиром Путиным, либо полные идиоты, либо они хотят Третьей мировой войны. Нынешних европейских и американских лидеров следует запереть где-нибудь, где они не смогут никому навредить", — цитирует заявление эксперта Israel national news.

Как подчеркнул Лангфан, вместо конструктивного диалога западные политики "стращают" мир новыми заявлениями о "вторжении" России в Незалежную, говорят об эскалации и санкциях. А речи о вступлении Украины в альянс идти не должно и вовсе.

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