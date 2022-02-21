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Автор Ольга Лебедева

Билл Гейтс уверяет, что надвигается ещё одна пандемия, не связанная с COVID-19

Мир

Американский предприниматель и филантроп Билл Гейтс считает, что надвигается ещё одна пандемия, которую может вызвать патоген, отличный от семейства коронавирусов.

Билл Гейтс уверяет, что надвигается ещё одна пандемия, не связанная с COVID-19

Заявление Гейтса цитирует CNBC.

"У нас будет ещё одна пандемия. В следующий раз это будет другой патоген", — сказал Гейтс, уточнив, что достижения в области медицинских технологий и инвестиций должны помочь миру справиться с этим.

По оценкам генерального директора корпорации Microsoft, после двух лет пандемии коронавируса, большая часть населения мира приобрела "некоторый уровень иммунитета". Причём это произошло благодаря распространению варианта "омикрон", который "сработал лучше, чем вакцины".

Теперь же, настаивает Гейтс, мир должен спешить с разработкой и распространением вакцин:

"Затраты на подготовку к следующей пандемии не так велики, — подчеркнул он. — Это не похоже на изменение климата. Если мы будем рациональны, да, в следующий раз мы обнаружим опасность раньше".

К слову, сам Билл Гейтс в партнёрстве с британской благотворительной организацией по биомедицинским исследованиям Wellcome Trust пожертвовал $300 млн в рамках подготовки к эпидемиям.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы пандемия билл гейтс
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