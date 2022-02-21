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Автор Екатерина Широкова

Кулеба: США "частично" обязаны Украине за отказ от ядерного оружия

Мир

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что отказ от ядерного оружия Незалежной было ошибкой. По словам политика, гарантии безопасности для Киева, которые давали страны Запада, если тот "разоружиться", не сработали.

Кулеба: США "частично" обязаны Украине за отказ от ядерного оружия

Кулеба подчеркнул, что США и Запад частично обязаны Украины за такой провал и должны "взять ответственность" за новые гарантии безопасности в стране.

"Учитывая тот факт, что мы отказались от нашего ядерного арсенала, а гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это. И усердно работать над поиском правильной и эффективной гарантии безопасности для Украины", — заявил Кулеба в эфире CBS.

Ранее глава МИД Незалежной заявил о том, что Украина непричастна к обстрелам в Донбассе и Луганске. По его словам, Киев решительно отвергает подобные заявления, как и то, что снаряды по вине украинских СВ упали на территорию России.

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"Ядерное оружие не поможет в гибридной войне"
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина дмитрий кулеба ядерное оружие
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