Кулеба: США "частично" обязаны Украине за отказ от ядерного оружия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что отказ от ядерного оружия Незалежной было ошибкой. По словам политика, гарантии безопасности для Киева, которые давали страны Запада, если тот "разоружиться", не сработали.

Кулеба подчеркнул, что США и Запад частично обязаны Украины за такой провал и должны "взять ответственность" за новые гарантии безопасности в стране.

"Учитывая тот факт, что мы отказались от нашего ядерного арсенала, а гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это. И усердно работать над поиском правильной и эффективной гарантии безопасности для Украины", — заявил Кулеба в эфире CBS.

Ранее глава МИД Незалежной заявил о том, что Украина непричастна к обстрелам в Донбассе и Луганске. По его словам, Киев решительно отвергает подобные заявления, как и то, что снаряды по вине украинских СВ упали на территорию России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен