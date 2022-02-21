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Автор Ольга Лебедева

Елисейский дворец: наш Макрон сумел уговорить Путина и Байдена обсудить Украину

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон, который в воскресенье провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным, предложил провести саммит между двумя лидерами для решения вопросов безопасности и стратегической стабильности.

Елисейский дворец: наш Макрон сумел уговорить Путина и Байдена обсудить Украину

Об этом сообщил Елисейский дворец.

Как следует из опубликованной информации, и Путин, и Байден согласились принять участие в такой встрече. Но, уточнили во французском представительстве, она состоится только в том случае, если Россия не вторгнется на Украину.

"Повестка возможной встречи на самом высоком уровне будет подготовлена в рамках встречи госсекретаря Госдепартамента Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, намеченной на 24 февраля в Европе.

Обе стороны попытаются скоординировать позиции вокруг украинского кризиса, который на этой неделе стал толчком эскалации конфликта в Донбассе".

В Париже подчеркнули необходимость достижения "дипломатического выхода" из набирающего обороты кризиса вокруг Украины:

"Главы двух государств твёрдо обязались принять все необходимые меры для предотвращения эскалации, снижения риска и поддержания мира", — говорится в коммюнике.

В этом контексте лидеры договорились также возобновить работу в рамках "нормандского формата", а также провести встречу трёхсторонней контактной группы между представителями России, Украины и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в целях достижения прекращения огня.

В ходе беседы с Макроном российский президент вновь подчеркнул, что "Киев прикрывается переговорным процессом, упорно отказываясь выполнять Минские соглашения и договорённости, достигнутые в нормандском формате".

При этом он осудил милитаризацию Украины странами НАТО, которые, по словам российского лидера, "побуждают Киев урегулировать ситуацию в Донбассе военным путём".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир путин эммануэль макрон
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