Милонов: миротворцы ООН должны покинуть Мали вслед за Францией

Франция, ее европейские союзники и Канада приняли решение о скоординированном выводе войск из Мали. В опубликованном на сайте Елисейского дворца коммюнике говорится, что причиной вывода контингента стали препятствия, которые создает правительство Мали. Среди них — нежелание проводить выборы в намеченные сроки, а также присутствие ЧВК "Вагнер".

Известно, что с 2013 года Франция и союзники ведут контртеррористическую операцию "Бархан" в Сахеле. Однако за эти годы боевики почти захватили север Мали, что спровоцировало массовое переселение местных жителей. Радикалы стали чаще нападать на военнослужащих, миротворцев и простых граждан. По словам экспертов ООН, после 10 лет "миротворческой" деятельности Запада Мали находится на грани гуманитарной катастрофы, ситуация наиболее критическая в сравнении с последними девятью годами.

С критикой в адрес операции "Бархан" выступили как сами жители и власти Мали, так и французские военачальники. Так, по словам командующего французскими войсками Пьера де Вильерса, миссия "не имеет никакого эффекта". Французские налогоплательщики также не восторге от результатов миссии, показал опрос Le Figaro.

После госпереворота новые власти Мали приняли решение сотрудничать с более эффективными военными партнерами, поскольку присутствие европейцев так и не позволило решить проблему с растущей террористической активностью. В прошлом году в Мали прибыли российские инструкторы, которые занимаются обучением местной армии. Именно страх перед этой небольшой группой россиян вынудил многотысячную европейскую армию собирать вещи.

Государственной Думы Виталий Милонов в беседе с Pravda.Ru назвал вывод французских военных из Мали "бегством".

"Очевидно, та группа российских военных специалистов, которая находится в Мали, это группа людей, которые оказывают эффективную силовую и консультационную поддержку. Они делают это результативно в области защиты правительства Мали. И то, что сделала группа российских военных консультантов, не удавалось сделать французам и их союзникам на протяжении многих лет. Мало того, это просто бегство. Это продолжения бегства Запада с завоеванных территорий. Америка ушла из Афганистана, французы уходят из Мали. И я очень сильно рассчитываю, что и дальше этот процесс продолжится и многие другие африканские государства избавятся от навязанных им совершенно невыгодной опеки, которая сейчас над ними нависла. Самое главное — что действующая власть вместе с партнерами сейчас направила все силы на реальное решение проблем с терроризмом", — пояснил Милонов.

Известно, что в Мали продолжает работу миротворческая миссия ООН (МИНУСМА), чей контингент насчитывает почти 20 тысяч военных. За эти годы "голубые каски" потеряли в Мали более 250 человек, которые погибли в результате нападения боевиков. МИНУСМА является самой дорогой и неэффективной миссией в истории ООН. Виталий Милонов уверен, что миротворцам давно пора покинуть Мали.

"Это миссия, которая позволяет террористам себя чувствовать вполне комфортно, каждый раз прикрываясь этой миссией, когда им надо. Поэтому для меня это большая загадка — смысл и функционал этой миссии на территории Мали. Мне кажется, если бы ее не было, то ситуация была бы даже проще. Они не выполняют даже формальных полицейских функций. Поэтому, конечно надо этой миссии покинуть Мали. К тому же, правительство самостоятельно может определить с кем сотрудничать и кого привлекать для обеспечения безопасности собственных граждан. Потому что миссия ООН, к сожалению, никаким образом на безопасность граждан в положительном ключе не влияет", — заключил Милонов.

После ухода французов в Мали остаются малочисленные подразделения нескольких стран, но в Европе заявляют о необходимости пересмотреть свою стратегию в регионе.