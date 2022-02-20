Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о продолжении проверки сил реагирования Союзного государства из-за ухудшения конфликтной ситуации в Донбассе.
По информации пресс-службы белорусского Минобороны, в ходе военных учений будут детально отработаны все этапы обороны Союзного государства. При этом направленность тренировок остаётся неизменной — быстрое реагирование и деэскалация боевых приготовлений вблизи общих границ России и Белоруссии.
"В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе, президенты Белоруссии и РФ приняли решение продолжить проверку сил реагирования", — заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
Он добавил, что Запад в экстренном порядке "накачивает" государства, расположенные рядом с Белоруссией, современным оружием.
Ранее власти ДНР сообщили, что Вооружённые силы Украины с одобрения западных политиков приступили к реализации плана по нападению на Донбасс. Женщин, детей и пожилых людей эвакуируют из опасных регионов.
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Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.