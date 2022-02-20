Два мирных жителя ЛНР погибли при атаке ВСУ Украины в районе Пионерского

Два мирных жителя ЛНР погибли в результате атаки со стороны Вооружённых сил Украины в районе Пионерского. Об этом проинформировали в Народной милиции республики.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что утром 20 февраля украинские вооружённые формирования при поддержке артиллерии форсировали реку Северский Донец и предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе населённого пункта Пионерское.

"К сожалению, в результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены пять жилых домов", — сказано в официальном релизе.

В Народной милиции ЛНР добавили, что защитники республики успешно отразили атаку, отбросив силы противника на прежние позиции. Потерь среди личного состава нет.

Ранее власти ДНР заявили, что Киев с одобрения Запада приступил к реализации плана по вооружённому нападению на Донбасс. В связи с этим глава республики Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию.

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